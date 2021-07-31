Tokyo Olimpiyatları'nda Nijeryalı atletlerden protesto eylemi

2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan diskalifiye edilen Nijeryalı oyuncular, kararı protesto etti.

Tokyo Olimpiyatları'nda Nijeryalı atletlerden protesto eylemi
2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki atletizm etkinliklerinden, oyunlar öncesinde zorunlu 3 testi yaptırmadıkları gerekçesiyle diskalifiye edilen 10 Nijeryalı atlet, alınan karara tepki gösterdi.

Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU), Nijeryalı atletler Ruth Usoro, Favour Ofili, Chioma Onyekwere, Annette Echikunwoke, Chidi Okezie, Knowledge Omovoh, Rosemary Chukwuma, Glory Patrick, Yinka Ajayi ve Tima Godless'ı, olimpiyatlar öncesinde zorunlu müsabaka dışı 3 testi yaptırmadıkları gerekçesiyle diskalifiye etti.

Tokyo sokaklarında kararı protesto eden Nijeryalı sporcular, "Neden başkasının ihmali yüzünden acı çekelim", "Tek yapmak istediğimiz şey yarışmak" ve "Biz sadece alternatif değiliz, potansiyel madalya sahibiyiz" yazılı pankartlar taşıdı.

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