Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19 vaka sayısı arttı

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 148'e yükseldi.



Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 15 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.



Virüse yakalanan 15 kişi arasında Japonya dışından gelen üç sporcu da yer aldı.



Sporcuların Tokyo sahil bölgesi Harumi'deki olimpiyat semtinde barınmadığı kaydedildi.



Kovid-19'a yakalananlar arasında 8 resmi yetkili ile 4 sözleşmeli çalışan da bulunuyor.



Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.



Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 148'e çıktı.



