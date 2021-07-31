Tokyo'da voleybol erkeklerde 4 ülke çeyrek finale yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde voleybol erkeklerde dördüncü maçlar oynandı ve çeyrek finale çıkan 4 ülke belli oldu.



Tokyo'da Ariake Arena'da oynanan karşılaşmaların ardından, A Grubu'nda Polonya ve İtalya, B Grubu'nda ise Rusya Olimpiyat Komitesi ile Brezilya adlarını son 8 takım arasına yazdırdı.



Gruplarda son maçlar 1 Ağustos Pazar günü oynanacak.



Günün sonuçları şöyle:



A Grubu:



Kanada-Venezuela: 3-0



Japonya-Polonya: 0-3



İtalya-İran: 3-1



B Grubu:



Brezilya-ABD: 3-1



Arjantin-Tunus: 3-2



Rusya Olimpiyat Komitesi-Fransa: 1-3



