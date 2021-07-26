Tokyo'da üçüncü gün istediğimiz gibi gitmedi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 3. gününde 5 farklı branşta 9 sporcu sahne aldı.

Tokyo'da üçüncü gün istediğimiz gibi gitmedi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 3. gününde Türkiye'den 5 farklı branşta 9 sporcu mücadele etti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 3. gün geride kaldı. Türk sporcular, boks, judo, tekvando, yelken ve yüzmede müsabakalara çıktı.

Boksta 52 kiloda mücadele eden Batuhan Çiftçi, son 32 turunda son olimpiyat şampiyonu Özbek sporcu Shakhobidin Zoirov'la karşılaştı. Batuhan, güçlü rakibine 5-0 mağlup olarak olimpiyatlara veda etti.

Judoda erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, son 32 turunda Ürdünlü rakibi Younis Eyal Slman'ı yenerek son 16 turuna yükseldi. Milli sporcu, bu turda son olimpiyat şampiyonu Japon judocu Shohei Ono'ya mağlup oldu ve elendi.

Tekvandoda ise son 2 olimpiyatta birer gümüş ve bronz madalyası bulunan Nur Tatar tatamiye çıkan isim oldu. Kadınlar 67 kiloda mücadele eden Nur, son 16 turunda Nijeryalı Elizabeth Oluchi Anyanacho'yu yenerek çeyrek finale çıktı. Bu aşamada ABD'li Paige McPherson'e altın puan ile yenilen Nur, final şansını kaybetti. McPherson'ın yarı finalde yenilmesiyle repesajdan bronz madalyaya gitme şansı da kalmayan milli tekvandocu için Tokyo 2020 defteri kapandı.

Yarışların devam ettiği yelkende ise kadınlar laser radial sınıfında Ecem Güzel, rüzgar sörfü kadınlarda Dilara Uralp, erkeklerde ise Onur Cavit Biriz mücadele etti. Ecem Güzel, ikinci yarış gününün ardından 4 yarış sonucunda 44 sporcu arasında 12. sıradaki yerini korudu. Dilara Uralp, 6. yarışını tamamladı. İlk gün yarışlarında 27 sporcu arasında 21. sırada yer alan Dilara, bugünkü mücadelenin ardından 23. sıraya geriledi. Onur Cavit Biriz de 6 yarış sonunda 25 sporcu arasında 19'unculuktan 17'nciliğe yükseldi.

Günün son ya rışları ise yüzmede yapıldı. 200 metre bi Merve Tuncelreysel karışık elemelerinde Viktoria Zeynep Güneş, 1500 metre serbest elemelerinde de Deniz Ertan ile Merve Tuncel havuza girdi. Milli sporcular, elemeleri geçemeyerek bu stillerde organizasyona veda etti.

 
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