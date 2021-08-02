Tokyo'da şiddetli sağanak 10. günü etkiledi!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde şiddetli sağanak atletizm ve yelken branşını etkiledi.



Olimpiyat Stadı'nda akşam seansında sporcular sağanak nedeniyle oldukça zorlandı.



Kadınlar çekiç atma finalinde yağmurdan ıslanan zeminden dolayı sporcular atışlarını yaparken sık sık kaydı. Bunun üzerine yarış durduruldu. Kadınlar sırıkla atlama elemelerine de sporcuların sağlığı için yağıştan ötürü ara verildi.



Atletizm pistindeki sporculara şemsiyeler verildi. Bazı sporcular da kapalı alana girerek yağışın hafiflemesini bekledi.



Çekiç atma ve sırıkla atlama alanlarının üstü brandalarla kapatıldı.



2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda sabah yapılması gereken yelken yarışları da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelenmişti.



