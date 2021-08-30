Tokyo'da Murat Turan çeyrek finalde elendi

Okçulukta erkekler makaralı yay açık kategorisinde milli sporcu Murat Turan, çeyrek finalde elendi.

Tokyo'da Murat Turan çeyrek finalde elendi
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçulukta erkekler makaralı yay çeyrek finalinde Murat Turan, Çinli rakibi Zihao He'ye elendi.

Yumenoshima Park'ta gerçekleşen okçuluk müsabakalarında Murat, ilk önce 8'li eleme turunda ABD'li Andre Shelby'le karşılaştı. Rakibini 142-138 yenen milli sporcu, adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde güçlü rakibi Çinli He karşısında alandan 148-145 yenik ayrılan Murat, yarı finale çıkamadı. Çinli sporcu 15 atışının 9'unda tam isabet sağladı ve 148 puanlık puanıyla paralimpik rekorunun da yeni sahibi oldu.

Son Dakika Haberleri
Golbol Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde elendi
Masa Tenisi Erkek Milli Takımı çeyrek finalde elendi
Ayşegül Pehlivanlar: "Altın madalya alabilirdim ancak gümüş madalya da çok büyük bir başarı"
Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 35'e yükseldi
Tokyo 2020'de Ayşegül Pehlivanlar'dan gümüş madalya
2020 Paralimpik Oyunları'nda vaka sayısı 257'ye çıktı
Atıcılıkta Muharrem Korhan Yamaç ve Murat Oğuz finale çıkamadı
Tokyo'da Murat Turan çeyrek finalde elendi
Okçulukta erkekler makaralı yay açık 8'li eleme turunda Bülent Korkmaz, Shigaev'e yenildi
Tokyo 2020'de Büşra Nur Tırıklı 6. oldu
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play