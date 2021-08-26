Tokyo'da milli sporcu Mihriban Korkmaz 9. oldu

Atletizm kadınlar gülle atma F20 kategorisi finalinde Mihriban Korkmaz, 9. sırayı elde etti

Tokyo'da milli sporcu Mihriban Korkmaz 9. oldu
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm kadınlar gülle atma F20 kategorisi finalinde milli sporcu Mihriban Korkmaz, 9. oldu.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Mihriban, ikinci denemesinde yaptığı 12.19 metrelik atışla müsabakayı 9. sırada tamamladı.

Finalde Ekvadorlu Poleth Isamar Mendes Sanchez, 14.39 metreyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Ukraynalı Anastasiia Mysnyk'in 14.16 metreyle gümüş madalya elde ettiği yarışmada Ekvadorlu Anais Mendez ise 14.06 metreyle bronz madalya aldı.

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