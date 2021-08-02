Tokyo'da kadın futbolunda finalin adı belli oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde kadın futbolunda İsveç, Avustralya'yı 1-0 yenerek finalde Kanada'nın rakibi oldu.



Yokohama Uluslararası Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İsveç, ikinci yarının hemen başında 46. dakikada Fridolina Rolfo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Üstünlüğünü koruyan İsveç adını finale yazdırdı.



Günün ilk yarı final maçında da Kanada, ABD'yi 1-0 yenmişti.



İsveç ile Kanada arasında oynanacak final maçı 6 Ağustos Cuma günü TSİ 05.00'da Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.



ABD ile Avustralya'yı karşı karşıya getirecek bronz madalya maçı ise Ibaraki Kashima Stadı'nda 5 Ağustos Perşembe günü TSİ 11.00'da başlayacak.



