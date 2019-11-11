Tokyo'da ilk koronavirüs küme vakası görüldü

Japonya'da düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Yunanistan'ın artistik yüzme takımında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.



Kamu yayıncısı NHK'nin Organizasyon Komitesi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, turnuvanın ilk Kovid-19 küme vakası saptandı.



Küme vakaları Yunanistan'ın artistik yüzme takımı üyelerinde ortaya çıktı.



Virüs testine giren Yunanistan'ın artistik yüzme takımında 4'ü sporcu olmak üzere 5 kişide Kovid-19 tespit edildi.



Kovid-19 saptanan takım üyeleri karantina periyoduna alınacak.



Komite daha önce, 23 Temmuz'da açılışı yapılan Tokyo 2020 Oyunlarına akredite kişilerden virüse yakalananların sayısının 322'ye yükseldiğini açıklamıştı.



