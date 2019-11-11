Tokyo'da ilk koronavirüs küme vakası görüldü

2020 Olimpiyatları'nda ilk koronavirüs küme vakası Yunanistan ekibinde saptandı

Tokyo'da ilk koronavirüs küme vakası görüldü
Japonya'da düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Yunanistan'ın artistik yüzme takımında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.

Kamu yayıncısı NHK'nin Organizasyon Komitesi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, turnuvanın ilk Kovid-19 küme vakası saptandı.

Küme vakaları Yunanistan'ın artistik yüzme takımı üyelerinde ortaya çıktı.

Virüs testine giren Yunanistan'ın artistik yüzme takımında 4'ü sporcu olmak üzere 5 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19 saptanan takım üyeleri karantina periyoduna alınacak.

Komite daha önce, 23 Temmuz'da açılışı yapılan Tokyo 2020 Oyunlarına akredite kişilerden virüse yakalananların sayısının 322'ye yükseldiğini açıklamıştı.

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