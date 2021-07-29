Tokyo'da günün menüsü

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde Türk sporcular 6 branşta mücadele edecek.

Tokyo'da günün menüsü
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde perşembe günü Türk sporcular günü büyük mücadelelerle geçti

Günün kalan programında A Milli Kadın Voleybol Takımı ise B Grubu üçüncü maçında ABD ile TSİ 15.45'te Ariake Arena'da karşılaşacak.



 

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