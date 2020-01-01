Tokyo'da futbolda yarı finalistler belli oldu!

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Erkek futbolunda Meksika, Brezilya, Japonya ve İspanya yarı finale yükseldi.

Tokyo'da futbolda yarı finalistler belli oldu!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkek futbolda yarı finalistler belli oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde erkek futbolunda çeyrek final karşılaşmaları oynandı.

İspanya, Fildişi Sahili'ni uzatmada 5-2 yenerek yarı finale yükseldi. Brezilya, Mısır'ı 1-0, Meksika da Güney Kore'yi 6-3'le geçerek adını yarı finale yazdırdı. Ev sahibi Japonya da normal süresi ve uzatmaları golsüz sona eren maçta Yeni Zelanda'yı 4-2 penaltılarla eledi.

Meksika ile Brezilya, Japonya ile İspanya arasındaki yarı final karşılaşmaları 3 Ağustos Salı günü yapılacak.

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