Tokyo'da futbol grup maçları tamamlandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde erkeklerde futbol mücadelesinde grup maçları tamamlandı.



Futbolda alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu



Fransa-Japonya: 0-4



Güney Afrika-Meksika: 0-3



B Grubu



Romanya-Yeni Zelanda: 0-0



Güney Kore-Honduras: 6-0



C Grubu



Avustralya-Mısır: 0-2



İspanya-Arjantin: 1-1



D Grubu



Almanya-Fildişi Sahili: 1-1



Suudi Arabistan-Brezilya: 1-3



Grup maçlarının ardından İspanya, Fildişi Sahili, Japonya, Yeni Zelanda, Brezilya, Mısır, Güney Kore ve Meksika çeyrek finale yükseldi.



C Grubu'nda yer alan Mısır, Londra 2012'den sonra ilk kez çeyrek finale çıkmayı başardı.



