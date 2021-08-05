Tokyo'da bir madalya daha geliyor: Uğur Aktaş

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününde karatede Uğur Aktaş yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi.



Nippon Budokan'da yapılan karate müsabakalarında erkekler kumite +75 kiloda A Grubu'nda yer alan Uğur Aktaş , ilk maçında Gürcü Gogita Arkania'yı 3-1 yendi. İkinci karşılaşmasında Japon Ryutaro Araga'ya mağlup olan milli sporcu, Kazak rakibi Daniyar Yuldashev'e üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.



A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Uğur Aktaş bu sonuçla olimpiyat madalyasını garantilemeyi başardı.



Uğur Aktaş, " "İnşallah madalya değil, şampiyonluk olacak. Karatede gümüş ve bronzumuz var, altınımız yok. İnşallah bugün altını alıp bayrağımızı göndere çektireceğim" dedi.



