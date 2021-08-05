Tokyo'da bir madalya daha geliyor: Uğur Aktaş

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününde karatede Uğur Aktaş yarı finale çıkma başarısı göstedi.

Tokyo'da bir madalya daha geliyor: Uğur Aktaş
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününde karatede Uğur Aktaş yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi.

Nippon Budokan'da yapılan karate müsabakalarında erkekler kumite +75 kiloda A Grubu'nda yer alan Uğur Aktaş, ilk maçında Gürcü Gogita Arkania'yı 3-1 yendi. İkinci karşılaşmasında Japon Ryutaro Araga'ya mağlup olan milli sporcu, Kazak rakibi Daniyar Yuldashev'e üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.

A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Uğur Aktaş bu sonuçla olimpiyat madalyasını garantilemeyi başardı.

Uğur Aktaş, ""İnşallah madalya değil, şampiyonluk olacak. Karatede gümüş ve bronzumuz var, altınımız yok. İnşallah bugün altını alıp bayrağımızı göndere çektireceğim" dedi.

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