Tokyo'da Alican Kaynar'dan iyi başlangıç

Yelkende finn sınıfında mücadele eden milli sporcumuz Alican Kaynar ilk yarışını 49.18'lik derecesiyle ilk sırada bitirdi.

Tokyo'da Alican Kaynar'dan iyi başlangıç
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde yelken branşında Alican Kaynar erkekler finn sınıfında ilk gün yarışlarını zirvede tamamladı.

Enoshima Yat Limanı'nda gerçekleştirilen yarışlarda Alican Kaynar, ilk yarışını 49.18'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. İkinci yarışını da 49.33'lük derecesiyle rakiplerinin önünde bitiren Alican, genel klasmanda ilk günün birincisi oldu. Milli sporcu, toplam 10 yarıştan oluşan mücadelesine yarın devam edecek.

Kadınlar laser radial sınıfında ise Ecem Güzel, üçüncü yarış gününde yelken açtı. Ecem, 6 yarış sonunda günü 19. sırada tamamladı. Ecem Güzel, yedinci ve sekizinci yarışlarına 29 Temmuz Perşembe günü çıkacak. 

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