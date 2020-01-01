Tokyo'da 9. günün ardından madalya sıralaması

Oyunlarda 9. gün sonunda Çin genel madalya sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Tokyo'da 9. günün ardından madalya sıralaması
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 9. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasındaki yerini bırakmadı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakaları tamamlandı. Günün madalya mücadelesinin ardından Çin 24 altın, 14 gümüş ve 13 bronz madalyayla zirvede bulunuyor.

Oyunlarda 20 altın, 23 gümüş ve 16 bronz madalyaya ulaşan ABD ikinci sıraya yükselirken, ev sahibi Japonya ise 17 altın, 5 gümüş ve 9 bronz madalyayla üçüncü sıraya geriledi.

Mete Gazoz ile ilk altın madalyasını alan ve tekvandoda da iki bronz madalyası bulunan Türkiye, 40. sıraya düştü. Türkiye, Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nun yarı finale çıkmasıyla boksta iki madalyayı garantilemişti.

Tokyo 2020'de 9. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1. Çin 24 14 13 51
2. ABD 20 23 16 59
3. Japonya 17 5 9 31
4. Avustralya 14 3 14 31
5. Rusya Olimpiyat Komitesi 12 19 13 44
6. Büyük Britanya 10 10 12 32
7. Fransa 5 10 6 21
8. Güney Kore 5 4 8 17
9. İtalya 4 8 15 27
10. Hollanda 4 7 6 17
40. Türkiye 1 - 2 3
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