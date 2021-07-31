Tokyo'da 7. günün menüsü

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 7. gününde yarın (30 Temmuz) 5 branşta 13 sporcu mücadele edecek.



Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 7. gününde yarın heyecan devam edecek.



Oyunlarda Türkiye'den 13 sporcu, atletizm, boks, judo, okçuluk ve yelken branşlarında ter dökecek.



Tokyo 2020'de TSİ 13.00'te Yasemin Can 5000 metrede elemeleri geçmek için mücadele edecek. TSİ 13.25'te ise Emel Dereli, gülle atma elemelerinde sahne alacak.



Boksta TSİ 11.30'da başlayacak 60 kilo son 16 tur maçında Esra Yıldız, Arjantinli Dayana Sanchez ile karşı karşıya gelecek.



Erkekler boksta ise 81 kiloda Bayram Malkan, çeyrek final müsabakasında Azerbaycan'dan Loren Alfonso ile karşılaşacak. Müsabakada ilk gong, TSİ 13.24'te çalacak.







