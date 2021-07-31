Tokyo'da 6. günün milli raporu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde 6 branşta Türk sporcular sahne aldı.



A Milli Kadın Voleybol Takımı B Grubu üçüncü maçında dünya 1 numarası ABD karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta skoru 2-2'ye getirmesine rağmen sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Milli takım gruptaki 2. yenilgisini aldı.



Kadınlar boksta Buse Naz Çakıroğlu 51 kilo son 16 turunda Özbek Tursunoy Rakhimova'u 3-2 yendi. Buse'nin çeyrek finaldeki rakibi rakibi Tayland'dan Jutamas Jitpong oldu. Buse Naz Çakıroğlu'nun çeyrek final karşılaşması 1 Ağustos Pazar günü TSİ 05.00'te oynanacak.



Okçulukta Mete Gazoz klasik yayda ilk turda Lüksemburglu Jeff Henckels'i 6-0'lık net bir skorla mağlup etti. İkinci turda takımlarda olimpiyat üçüncülüğü bulunan dünya şampiyonu Avustralyalı sporcu Ryan Tyack ile karşı karşıya geldi. Mete rakibini 7-2 yendi ve son 16'ya kaldı. Mete Gazoz, son 16 turunda 31 Temmuz Cumartesi günü TSİ 04.22'de Avustralyalı Taylor Worth ile karşılaşacak.



Yelkende 470 kategorisinde Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan günü 19'uncu, aynı sınıfta yarışan Deniz ve Ateş Çınar ise 8'inci sırada tamamladı.



Rüzgar sörfü (RS:X) kategorisinde Dilara Uralp ve Onur Cavit Biriz yarışlarını tamamladı. Milli sporculardan Dilara 24'üncü, Onur Cavit ise 20'inci olarak oyunları tamamladı.



Finn sınıfında güne lider başlayan Alican Kaynar da 5 ve 6. yarışlarına çıktı. Alican günü genel sıralamada 6. tamamladı. Laser radial sınıfında Ecem Güzel ise 7. ve. 8. yarışlarını bitirdi. Ecem 19. sırada bulunuyor.



Kürekte erkekler tek çifte (M1x) çeyrek final mücadelesinde 4. olarak madalya şansını kaybeden Onat Kazaklı ise sıralamasını belirlemek için yarıştı. Onat Kazaklı, bugünkü yarışta 7.32.19'luk derecesiyle 6. sırada yer alarak D finaline kaldı. Milli sporcu, yarın olimpiyat sıralamasının belli olacağı D finalinde kürek çekecek.



Yüzmede 800 metre serbestte Merve Tuncel ve Deniz Ertan, 100 metre kelebekte ise Ümit Can Güreş elemeleri geçemedi.







