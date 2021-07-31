Tokyo'da 6. gün sonunda Çin zirveyi kaptı

Tokyo Olimpiyatlarında 6. gün sonunda Çin, genel madalya sıralamasında zirveye çıktı

Tokyo'da 6. gün sonunda Çin zirveyi kaptı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 6. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasında ilk basamağa çıktı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 6. günündeki madalya müsabakaları sona erdi. Dünyanın en büyük spor organizasyonunda gün sonunda 15 altın, 7 gümüş ve 9 bronz madalyası bulunan Çin, genel madalya sıralamasında zirveye yükseldi.

İlk sırayı Çin'e kaptıran ev sahibi Japonya, 15 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalyayla ikinci sırada bulundu. 14 altın, 14 gümüş ve 10 bronz madalyası bulunan ABD, üçüncü sırada yer aldı.

Oyunlarda 2 bronz madalyası bulunan Türkiye is 56. sırada bulunuyor.

Tokyo 2020'de 6. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1. Çin 15 7 9 31
2.Japonya 15 4 6 25
3. ABD 14 14 10 38
4. Rusya Olimpiyat Komitesi 8 11 9 28
5.Avustralya 8 2 10 20
6. Büyük Britanya 5 7 6 18
7. Güney Kore 4 3 5 12
8. Fransa 3 5 3 11
9. Almanya 3 3 7 13
10. İtalya 2 7 10 19
56. Türkiye - - 2 2
Son Dakika Haberleri
Dong Dong, üst üste 4. kez olimpiyat madalyası aldı!
Alican Kaynar, yelkende günü 8. sırada tamamladı!
Mark Otieno Odhiambo'nun doping testi pozitif!
Yasemin Ecem Anagöz: "Mete ile beraber büyüdük, tarih yazdı"
Djokovic, olimpiyattan madalyasız ayrıldı!
Okçulukta tarihi başarı Tokyo 2020'de geldi!
Filenin Sultanları madalyaya inanıyor!
Gururumuzsun Mete Gazoz!
Mete Gazoz finalde, TEBRİKLER!
Filenin Sultanları TARİH yazdı
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play