Tokyo'da 13. gün programı

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde Türkiye'yi 4 branşta 1 takım ve 9 sporcu temsil edecek.

Tokyo'da 13. gün programı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde perşembe günü Türkiye'den 4 farklı branşta 1 takım ve 9 sporcu ter dökecek.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarın karate, atletizm, güreş ve modern pentatlon branşlarında milli sporcular mücadele edecek.

Atletizmde Necati Er, TSİ 05.00'te başlayacak 3 adım atlama finalinde madalya arayacak. Yarım saat sonrasında ise 4x100 metre erkek bayrak takımı, seçmeleri geçebilmek için piste çıkacak. TSİ 10.30'da ise Sapporo kentinde Salih Korkmaz, Şahin Şenoduncu ve Abdülselam İmuk, 20 kilometre yürüyüş kategorisinin finalinde yarışacak.

Güreşte serbest stil 125 kiloda olimpiyat şampiyonu milli sporcu Taha Akgül mindere çıkacak. Taha, ilk olarak son 16 turu karşılaşmasında TSİ 05.30'da güreşecek.

Olimpiyat oyunlarında ilk kez yer alacak karatede de kadınlar katada Dilara Bozan, kumitede kadınlar 55 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, erkekler 67 kiloda ise Eray Şamdan ter dökecek. Dilara TSİ 04.00'te, Eray TSİ 06.20'de, Serap ise TSİ 11.00'de tatamiye çıkacak.

Modern pentatlonda İlke Özyüksel ilk olarak eskrimde müsabakalara başlayacak. Milli sporcunun ilk maçı TSİ 07.00'de yapılacak.



 
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