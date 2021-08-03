Tokyo'da 12. günün programı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12'inci gününde çarşamba günü 4 branşta 7 Türk sporcu sahne alacak.Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda boks, atletizm, güreş ve yelkende milli sporcular mücadele edecek.kadınlarda madalyayı garantileyen 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ile 69 kiloda Busenaz Sürmeneli yarı final maçlarına çıkacak. Çakıroğlu'nun Çin Taipiesi'nden Huang Hsiao-Wen'le yapacağı karşılaşma TSİ 08.00'da başlayacak. Sürmeneli'nin Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le ringe çıkacağı maç ise TSİ 08.30'da start alacak.Eşref Apak'ın erkekler çekiç atmada final mücadelesi TSİ 14.15'te başlayacak.serbest stilde 86 kiloda Osman Göçen ve 57 kiloda Süleyman Atlı, mindere son 16 turunda çıkacak. Osman'ın Japon Sohsuke Takatani'yle yapacağı müsabaka TSİ 05.44'te, Süleyman'ın ise İranlı Reza Atrinagharchi'yle karşılaşması TSİ 05.58'de gerçekleşecek. İki sporcu da rakiplerini geçmesi durumunda çeyrek final ve yarı final maçlarını aynı gün oynayacak.ise 470 sınıfında Ateş-Deniz Çınar kardeşlerin madalya mücadelesi TSİ 08.30'da başlayacak.