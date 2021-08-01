Tokyo'da 10. günün programı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra 5 bireysel branşta 16 Türk sporcu mücadele edecek.Çeyrek finale çıkmayı garantileyen, B Grubu'ndaki son maçında TSİ 08.20'de Rusya Olimpiyat Komitesi'yle karşılaşacak. Milli takımın gün sonunda gruptaki sıralaması ve çeyrek finaldeki rakibi belli olacak.4 milli sporcu madalya mücadelesi verecek. İbrahim Çolak ve Adem Asil halka, Ahmet Önder ve Adem Asil ise atlama masasında Türkiye'ye tarihinde bu branşta ilk madalyasını kazandırmaya çalışacak. İbrahim ve Adem'in müsabakaları TSİ 11.00'da, Ahmet ve Adem'in ise TSİ 12.54'te başlayacak.grekoromen stilde 97 kiloda Cenk İldem, mindere ilk kez çıkacak. Cenk, son 16 turunda Bulgar sporcu Kiril Milov'la TSİ 06.05'te kozlarını paylaşacak. Bu kiloda çeyrek final ve yarı final maçları da pazartesi olacak.stildi 130 kiloda Rıza Kayaalp ile kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar, bronz madalya mücadelesi verecek. Rıza'nın repesajdan gelecek rakibiyle madalya müsabakası TSİ 14.05'te başlayacak. Yasemin ise Tunuslu Zaineb Sghaier'le TSİ 05.00'te repesaja çıkacak. Yasemin rakibi geçerse TSİ 14.55'te Kırgizistan'dan Aiperi Medet'le bronz madalya için mücadele edecek.Yasemin Can'ın 5000 metre finali TSİ 15.40'ta başlayacak. Çekiç atmada ise Eşref Apak (TSİ 03.00) ile Özkan Baltacı (TSİ 04.30) seçme yarışlarına katılacak.Özgür Varlık, TSİ 02.30'da 25 metre çabuk atış tabanca, Ömer Akgün ise TSİ 05.30'da 50 metre tüfek 3 pozisyon kategorisinde eleme müsabakalarında boy gösterecek. İki sporcu da elemeleri geçerse aynı gün finalde madalya için yarışacak.ise 470 sınıfında Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan çifti ile Ateş-Deniz Çınar kardeşler 9 ve 10. yarışlarını yapacak.