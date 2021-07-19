Tokyo 2020 öncesi sporcuların korkulu rüyası test sonuçları

Uzun bir hazırlık sürecinin ardından 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden sporcular, oyunlar öncesinde sıkı bir Kovid-19 testine tabi tutuluyor.

Tokyo 2020 öncesi sporcuların korkulu rüyası test sonuçları
32. Yaz Olimpiyat Oyunları'na kısa bir süre kalırken, dünyanın en büyük spor organizasyonunda yarışacak sporcuların en büyük korkulu rüyası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 2020'de yapılması gereken oyunlar, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenmişti. 23 Temmuz'da başlayacak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, salgının sürmesi nedeniyle uzun süre tartışma konusu oldu.

Seyircisiz yapılmasına karar verilen oyunlar öncesinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri dikkati çekti. Organizasyonda yer alacak sporcular, oyunlar öncesinde sıkı takip altında tutuluyor. Olimpiyat Köyü'nden çıkmalarına izin verilmeyen sporcular, her gün verdikleri örneklerle test sonuçlarını öğrenme fırsatı buluyor.

Uzun süreli hazırlık sürecinin ardından Japonya'ya gelen sporcular, oyunların son günlerinde de stresli bir şekilde hazırlanıyor.

Sıkı kontrol sürecek

Sporculara yönelik sıkı tedbirler oyunlar boyunca sürecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek sporcular, 23 Temmuz Cuma günü açılış seremonisiyle başlayacak organizasyonda yine her gün tükürük örneği verecek. Tükürük örneğinde sorun çıkan sporcu, PCR testine tabi tutulacak. Bu süreçte sporcunun alandan ayrılmasına izin verilmeyecek.

Şu ana kadar 4 sporcunun test sonucu pozitif çıktı

2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi şu ana kadar 4 sporcunun test sonuçları pozitif çıktı.

Organizasyonda mücadele edecek ABD Cimnastik Takımı'nda adı açıklanmayan bir sporcu ile Çekya'dan plaj voleybolcusu Ondrej Perusic'in yeni tip koronavirüse (Kovid19) yakalandığı duyurulmuştu.

Kovid-19 test sonucu pozitif çıkarak karantinaya alınan cimnastikçi ile önceden temasta bulunan bir sporcunun da tedbir amacıyla kendini otelde karantinaya aldı. Söz konusu iki sporcu, Tokyo'nun farklı noktasındaki bir spor salonunda antrenmanlarına devam edecek.

Kovid-19'a yakalanan Perusic'in de karantinaya alındığı ifade edildi.

Ondrej Perusic ve partneri David Schweiner, 26 Temmuz'da yapılacak ilk karşılaşmada söz konusu durum nedeniyle yarışamayacak.

Olimpiyat köyünde kalan Güney Afrikalı futbolcular Thabiso Monyane ve Kamohelo Mahlatsi'nin de yeni tip koronavirüse yakalandığı önceden duyurulmuştu.

Resmi yetkili ve gönüllülerden 71'i virüse yakalandı

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi de 23 Temmuz'da başlayacak turnuva öncesinde şimdiye kadar sporcu, resmi yetkili ve gönüllülerden oluşan toplam 71 kişinin virüse yakalandığını açıkladı.

ABD'li genç tenisçi Coco Gauff da Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle daha önce Tokyo'daki oyunlara katılamayacağını bildirmişti.

Temaslı 6 Büyük Britanyalı sporcu da karantinada

Oyunlarda yarışmak üzere Tokyo'ya gelen Büyük Britanyalı 6 sporcu ise Kovid-19'e yakalanan bir kişiyle yakın temasa girdikleri gerekçesiyle kendilerini karantinaya aldı.

Büyük Britanya kafilesini Japonya'ya getiren uçakta takım üyesi olmayan bir yolcunun test sonucunun pozitif çıkması sonrası aynı uçakta yer alan 6 sporcu ile 2 takım görevlisi, tedbirler gereği Tokyo'da karantinaya girdi.

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