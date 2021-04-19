Tokyo 2020'de yürüme şampiyonu belli oldu

Erkekler 50 kilometre yürüyüşte Polonyalı Tomala şampiyon oldu

Tokyo 2020'de yürüme şampiyonu belli oldu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde erkekler 50 kilometre yürüyüşte Polonyalı Dawid Tomala altın madalya kazandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm branşında madalyalar sahibini bulmaya devam ediyor.

Sapporo kentindeki Odori Park'ta gerçekleştirilen 50 kilometre yürüyüş yarışını 3 saat 50 dakika 8 saniyede bitiren Polonyalı Tomala, altın madalyanın sahibi oldu.

Gümüş madalyayı 3.50.44'lük derecesiyle Alman Jonathan Hilbert alırken, 3.50.59'luk derecesiyle Kanadalı Evan Dunfee bronz madalya elde etti.

Ayrıca Sidney 2000'den bu yana 6. kez olimpiyat oyunlarında mücadele eden 45 yaşındaki Portekizli Joao Vieira, 5. olarak kariyerindeki en iyi olimpiyat derecesini yakaladı.

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