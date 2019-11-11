Tokyo 2020'de pozitif koronavirüs sayısı 322'ye çıktı

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 322'ye çıktı.

Tokyo 2020'de pozitif koronavirüs sayısı 322'ye çıktı
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 322'ye yükseldi.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 28 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüs bulaşan 28 kişi arasında turnuvada yarışan 4 sporcu yer alıyor.

Turnuva kapsamında hizmet veren 19 sözleşmeli çalışan, 2 resmi yetkili de virüse yakalananlar arasında bulunuyor.

Böylece Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 322'ye çıktı.

Virüs tespit edilenler karantina periyoduna alındı.

Son Dakika Haberleri
Kadınlar voleybolda ABD yarı finale yükseldi
Kaykay kadınlar park disiplininde ilk şampiyon!
Tokyo'da ilk koronavirüs küme vakası görüldü
"Niyetimiz vatandaşlarımıza moral olmak"
Tokyo 2020'de pozitif koronavirüs sayısı 322'ye çıktı
Kadın basketbolunda ilk yarı finalist Sırbistan oldu
400 metre engellide dünya rekoru geldi
Guidetti: "Türk halkı bu takımla gurur duymalı"
"Teşekkürler çocuklar, tarifsiz duygular yaşadık"
Süleyman Atlı ilk turda mağlup oldu
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play