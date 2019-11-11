Tokyo 2020'de pozitif koronavirüs sayısı 322'ye çıktı

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 322'ye yükseldi.



Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 28 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.



Son 24 saatte virüs bulaşan 28 kişi arasında turnuvada yarışan 4 sporcu yer alıyor.



Turnuva kapsamında hizmet veren 19 sözleşmeli çalışan, 2 resmi yetkili de virüse yakalananlar arasında bulunuyor.



Böylece Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 322'ye çıktı.



Virüs tespit edilenler karantina periyoduna alındı.



