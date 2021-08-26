Tokyo 2020'de Nergiz Altıntaş grubunu 3. tamamladı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde masa tenisinde tek kadınlar (Sınıf 3) A Grubu'nda Nergiz Altıntaş, Tayland'dan Dararat Asayut'a 3-1 yenildi.



Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında ay-yıldızlı sporcu grubundaki ikinci ve son maçında Taylandlı Asayut'la karşılaştı.



İlk seti 11-8 kazanan Nergiz, sonraki üç seti 5-11, 4-11 ve 8-11 kaybederek rakibine 3-1 yenildi.



İlk maçında da İsveçli Anna Carin Ahlquist'e 3-1 yenilen Nergiz, grubunu 3. bitirdi.



