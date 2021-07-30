Tokyo 2020'de milli boksör Bayram Malkan çeyrek finalde elendi

Boksta erkekler 81 kiloda Bayram Malkan, çeyrek finalde elendi.

Tokyo 2020'de milli boksör Bayram Malkan çeyrek finalde elendi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında erkekler 81 kiloda Bayram Malkan, çeyrek finalde elendi.

Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Bayram, Azerbaycan'dan Berto Loren Alfonso Dominguez'le karşılaştı.

Bayram Malkan, ilk rauntta rakibine üstünlük kurdu ve 5 hakemin 3'ünden rakibine göre daha fazla puan almayı başardı. İkinci rauntta Azerbaycanlı sporcu, ikinci raundu tüm hakemlerin tam puanını alarak kazandı. Son raundu da kazanan Dominguez, karşılaşmayı galip bitirerek yarı finale yükseldi.

Bayram, Tokyo 2020'yi madalya alamadan tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Bayram'ın maçını izledi. Salonda diğer milli boksörlerle maçı takip eden Kasapoğlu, Bayram'a destek oldu.

"HAKEM SONUCU ETKİLEDİ"

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta erkekler 81 kiloda çeyrek finalde elenen Bayram Malkan, hakemin yönetimini eleştirdi.

Kokugikan Arena'da Azerbaycan'dan Berto Loren Alfonso Dominguez'le karşılaşan Bayram, müsabakadan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Azerbaycanlı sporcunun sürekli kendisini ittiğini ve eğilerek dövüştüğünü vurgulayan Bayram, "Madalya istiyordum ama maalesef olmadı. Hakem inanılmaz kötü maç yönetti ve sonucu etkilediler. Rakibim sürekli beni engelledi. Ne yapalım, hayırlısı böyleymiş. Herkes hakkını helal etsin. Ben elimden geleni yaptım ama olmadı." ifadelerini kullandı.

Bayram Malkan, karşılaşma sona erdikten sonra kazandığını düşünerek sevindi ancak hakemin rakibinin elini kaldırmasıyla hayal kırıklığı yaşadı. Bayram, sonuç açıklanınca da hakemlere kısa bir süre sitem etti.

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