Tokyo 2020'de karatede en çok podyum sevincini Türkiye yaşadı

Türkiye, Tokyo 2020'de karate branşında madalya kazanan 20 ülke arasında en çok podyum sevinci yaşayan ülke oldu.

Tokyo 2020'de karatede en çok podyum sevincini Türkiye yaşadı
Türkiye, Tokyo 2020'de karate branşında madalya kazanan 20 ülke arasında 4 madalyayla en çok podyum sevinci yaşayan ülke oldu.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda karate branşında 32 ülkeden sporcular tatamiye çıktı. Türkiye karate kumitede 67 kiloda Eray Şamdan gümüş, +75 kiloda Uğur Aktaş, 61 kiloda Merve Çoban bronz madalya elde etti. Katada ise Ali Sofuoğlu bronz madalyayla podyumda yer aldı.

En çok madalya alan ülkeler arasında ilk sırada yer alan Türkiye, genel madalya sıralamasında da 10. sırada yer aldı.

Tokyo 2020'de karatede madalya alan 20 ülke ve aldıkları madalyalar şöyle:

Ülke İsmi Altın Gümüş Bronz Madalya Sayısı
Türkiye 0 1 3 4
Japonya 1 1 1 3
İspanya 1 1 0 2
Mısır 1 0 1 2
İtalya 1 0 1 2
Azerbaycan 0 2 0 2
Çin 0 1 1 2
Ukrayna 0 1 1 2
Kazakistan 0 0 2 2
Bulgaristan 1 0 0 1
Fransa 1 0 0 1
İran 1 0 0 1
Sırbistan 1 0 0 1
Suudi Arabistan 0 1 0 1
Avusturya 0 0 1 1
Çin Taipeisi 0 0 1 1
Hong Kong 0 0 1 1
Macaristan 0 0 1 1
Ürdün 0 0 1 1
Amerika Birleşik Devletleri 0 0 1 1
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