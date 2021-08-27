Tokyo 2020'de Ayşegül Pehlivanlar'dan gümüş madalya

Atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar, gümüş madalya kazandı.

Tokyo 2020'de Ayşegül Pehlivanlar'dan gümüş madalya
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın yedinci gününde atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar, gümüş madalya kazandı.

Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleştirilen finalde Ayşegül Pehlivanlar ile Aysel Özgan mücadele verdi.

Ayşegül, finalde toplam 234.5 puan toplayarak gümüş madalyaya uzandı. 2016 Rio'da bronz madalya kazanan 41 yaşındaki milli sporcu, kariyerinin ikinci paralimpik madalyasını Tokyo'da gümüş olarak elde etti.

Finalde yarışan bir diğer Türk sporcu 43 yaşındaki Aysel Özgan ise 8. oldu.

Altın madalyayı 239.2 puanla dünya ve paralimpik rekoru kıran İranlı sporcu Sareh Javanmardi kazandı. Bronz madalyaya ise Macaristan'dan Krisztina David 210.5'lik puanıyla ulaştı.

Son Dakika Haberleri
Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 35'e yükseldi
Tokyo 2020'de Ayşegül Pehlivanlar'dan gümüş madalya
Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden bir grup milli sporcu yurda döndü
Sevilay Öztürk, Türkiye için bir ilki başardı
Erkekler tekerlekli sandalye basketbolda Japonya'ya yenildik
Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı finale kaldı
Erkekler Golbol Milli Takımı çeyrek finalde
Elif İldem 21 yıllık paralimpik rekorunu kırdı
Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 30'a yükseldi
Tokyo'da milli sporcu Mihriban Korkmaz 9. oldu
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play