Tokyo 2020'de 27 Temmuz Salı Türk sporcuların programı

Tokyo 2020 27 Temmuz Salı programında yine Türk sporcularımız birbirinden çekişmeli mücadelelere çıkacak.

Tokyo 2020'de 27 Temmuz Salı Türk sporcuların programı
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türk sporcularımız 27 Temmuz Salı gününde badminton, boks, judo, okçuluk, tekvando, halter, yelken ve yüzme branşlarında mücadele edecek.

Halterde 64 kiloda Nuray Levent A Grubu'nda madalya mücadelesi verecek. Finaller, TSİ 13.50'de başlayacak.

Yüzmede ise 800 metre serbestte Yiğit Arslan, 200 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir, 200 metre kelebekte ise Defne Taçyıldız elemelerde mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Ariake Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 10.25'te başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.




Son Dakika Haberleri
Milli halterci Nuray Levent, oyunları 9. sırada tamamladı
Tokyo 2020'de boks maçında "kulağı ısırma" teşebbüsü
Defne Taçyıldız yarı finale yükseldi
Türkmenistan'a ilk olimpiyat madalyasını Polina Guryeva kazandırdı
Eda Erdem Dündar: "Türk kadınını dünyaya göstereceğiz"
Eyüp Gözgeç: "Busenaz çok iyi bir maç çıkardı"
Milli tekvandocu Nafia Kuş'un olimpiyat üzüntüsü
Milli tekvandocu Hakan Reçber, çiçeklerle karşılandı
Tokyo'da Alican Kaynar'dan iyi başlangıç
Tokyo 2020'de 27 Temmuz Salı Türk sporcuların programı
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play