Tokyo 2020'de 27 Temmuz Salı Türk sporcuların programı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türk sporcularımız 27 Temmuz Salı gününde badminton, boks, judo, okçuluk, tekvando, halter, yelken ve yüzme branşlarında mücadele edecek.64 kiloda Nuray Levent A Grubu'nda madalya mücadelesi verecek. Finaller, TSİ 13.50'de başlayacak.ise 800 metre serbestte Yiğit Arslan, 200 metre kurbağalamada Berkay Ömer Öğretir, 200 metre kelebekte ise Defne Taçyıldız elemelerde mücadele edecek.A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek.Ariake Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 10.25'te başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.