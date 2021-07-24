Tokyo 2020'de 24 Temmuz Pazar programı

Tokyo 2020'nin ikinci gününde Türk sporcularımız 9 branşta mücadele verecek.

Tokyo 2020'de 24 Temmuz Pazar programı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarın (25 Temmuz) Türk sporcular 9 branşta mücadele edecek.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra 13 sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

Milli voleybolcular, TSİ 10.25'te son olimpiyat şampiyonu Çin'le B Grubu maçında karşı karşıya gelecek.

Atıcılıkta 10 metre havalı tüfekte Ömer Akgün, TSİ 07.00'de elemeye çıkacak. Ömer, elemeyi geçerse TSİ 09.30'da finalde yer alacak.

Artistik cimnastikte Nazlı Savranbaşı, TSİ 09.10'da eleme mücadelesine çıkacak. Halterde erkekler 67 kiloda Muhammed Furkan Özbek TSİ 13.50'de podyumda yer alacak.

Kürekte Onat Kazaklı'nın tek çifte (M1 x) çeyrek final mücadelesi TSİ 05.40'ta başlayacak. Eskrimde İrem Karamete'nin madalya mücadelesi ise TSİ 04.55'te start alacak.

Tekvandoda ise kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, erkekler 68 kiloda Hakan Reçber, tatamide mücadele verecek. Hatice'nin müsabakaları TSİ 06.20, Hakan'ın ise TSİ 07.00'de başlayacak.

Yelkende Ecem Güzel laser radial (TSİ 06.00), Onur Cavit Biriz rüzgar sörfü (RS-X) (TSİ 06.00) ve Dilara Uralp rüzgar sörfünde (TSİ 09.00) mücadele edecek.

Yüzmede ise 200 metre serbest stilde Baturalp Ünlü, (TSİ 13.21), 400 metre serbest stilde de Beril Böcekler (TSİ 14.12) ve Merve Tuncel (14.18) havuza girecek.

Son Dakika Haberleri
Tokyo 2020'de 24 Temmuz Pazar programı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda günün Türkiye raporu
Savaşın ayırdığı Suriyeli kardeşler olimpiyat açılışında buluştu
Emre Sakçı ve Berkay Öğretir seçmeleri geçemedi
Rukiye Yıldırım bronzdan döndü
Mete Gazoz ve Yasemin Ecem'in üzüntüsü
Cezayirli judocu Fethi Nourine, İsrailli rakibiyle eşleşmemek için Tokyo 2020'den çekildi
Rukiye Yıldırım yarı finalde kaybetti
Mete ve Yasemin Ecem olimpiyatlarda 4. oldu
Mete ve Yasemin bronz için yarışacak
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play