Toko Shengelia: 'Artık CSKA Moskova'da oynayamam!'

CSKA Moskova'nın Gürcü yıldızı Tornike Shengelia, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı silahlı saldırı ve işgal nedeniyle takımının formasını giymeyeceğini açıkladı.Sosyal medyadaki profil sayfasında fotoğrafını Ukrayna bayrağıyla değiştiren ve 'Dualarım Ukrayna'yla! Güçlü kalın' paylaşımını yapan Shengelia, daha sonra kulüpten ayrıldığını duyurdu.Shengelia, "Bu kararı Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini protesto etmek amacıyla aldım. Rus ordusunun kulübü CSKA Moskova için oynamaya devam etmenin mümkün olmadığını düşünüyorum" dedi.Rusya ile sorunlar yaşayan Gürcistan'ın basketbol milli takımının kaptanı Shengelia, ailesini de alarak İspanya'ya gittiğini açıkladı.6 yıl boyunca Baskonia formasını giydikten sonra CSKA Moskova'ya imza attığı için eleştirilen Gürcistan'ın kaptanına ilişkin o dönem Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili, "Gürcistan Cumhurbaşkanı olarak milli takım kaptanının CSKA Moskova'ya transfer olması benim için kabul edilemez." demişti.