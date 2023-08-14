Toko Ekambi Arabistan'a gidiyor!

Fenerbahçe'nin kanat forvet için bir numaralı adayı olan Karl-Toko Ekambi kararını verdi.



L'Equipe'in haberine göre, Suudi Arabistan ekibi Abha Club FC, Kamerunlu golcüyü Fransa'da sağlık kontrollerinden geçirdi.



Suudi ekibi bu transfer için Lyon'a 1.7 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyecek.



Ekambi Abha Club FC ile 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.













