TOKİ kuraları, 23 Haziran 2020 TOKİ çekilişi

Toki kuraları planlandığı şekilde devam ediyor. Dar gelirli vatandaşların, ihtiyaç sahiplerinin ev sahibi olması için yapılan konutların uygun taksitlerle satışını belirleyen TOKİ kuralar sayesinde 23 Haziran 2020 TOKİ kuraları ilgiyle takip ediliyor. TOKİ kura çekimi gerçekleşti ve Toki Kura sonuçları TOKİ Rize, TOKİ Edirne, TOKİ Trabzon, TOKİ Kırklareli şehirlerindeki konut kura sonuçları açıklandı. Kimi illerde devam edecek olan 2020 TOKİ kura çekilmlerini öğrenmek için siz de haberimizi takip edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken TOKİ Kura çekimi ile birlikte kura sonuçlarını takip etmek olacaktır. 2020 Toki kura çekimi, Toki kura sonuçları, Toki kura sonuçları liste 2020 gelişmeleri haberimizin devamında...

23 Haziran 2020 06:49
TOKİ kuraları, 23 Haziran 2020 TOKİ çekilişi
TOKİ kura çekimi yapılarak daha önce başvuru yapan vatandaşların ev sahibi olup olmayacağı kura çekimi ile belli oluyor. Türkiye'nin 7 bölgesinde de TOLİ kura çekimleri yapılıyor. Bu sebeple kimin kura çekimi yapıp TOKİ çekilişini gerçekleştirdiğini illere göre buradan öğrenebilirsiniz. TOKİ kura çekimi büyük bir heyecana sahne oldu ve Toki kura sonuçları 2020 olarak aramaların gündeminde yer aldı. Hemen her ay TOKİ'nin yaptığı konutlar için isimlerini yazdıranlar arasında kura çekimi gerçekleşiyor. Genelde dar gelirli aileleri ev sahibi yapabilmek için hedeflenen 2020 TOKİ kura çekimi büyük heyecana sahne oluyor Toki kura sonuçları.
Farklı boyutlarda evler için uzun vadeli kredi seçenekleri ile uygun olacak şekilde 2020 TOKİ Kura çekimi için vatandaşlar oldukça heyecanlı şekilde bekliyor. Açıklanan ve açıklanacak olan TOKİ kura çekimi arasında Kırklareli, Rize, Edirne, Trabzon gibi şehirlerdeki açıklamalar bulunuyor.

2020 TOKİ KURA ÇEKİMİ, TOKİ KURA SONUÇLARI

2020 TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Kırklarli, Rize, Artvin Toki kura çekimleri 23 Haziran 2020'de gerçekleştirilecek.

KIRKLARELİ MERKEZ 300/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 300 23 Haziran 2020 Salı 10:00
ARTVİN 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 300 23 Haziran 2020 Salı 12:00
RİZE İLİ MURADİYE İLÇESİ 200/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 178 23 Haziran 2020 Salı

2020 İL İL TOKİ KURA ÇEKİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN 




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