TOKİ kuraları, 23 Haziran 2020 TOKİ çekilişi

Toki kuraları planlandığı şekilde devam ediyor. Dar gelirli vatandaşların, ihtiyaç sahiplerinin ev sahibi olması için yapılan konutların uygun taksitlerle satışını belirleyen TOKİ kuralar sayesinde 23 Haziran 2020 TOKİ kuraları ilgiyle takip ediliyor. TOKİ kura çekimi gerçekleşti ve Toki Kura sonuçları TOKİ Rize, TOKİ Edirne, TOKİ Trabzon, TOKİ Kırklareli şehirlerindeki konut kura sonuçları açıklandı. Kimi illerde devam edecek olan 2020 TOKİ kura çekilmlerini öğrenmek için siz de haberimizi takip edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken TOKİ Kura çekimi ile birlikte kura sonuçlarını takip etmek olacaktır. 2020 Toki kura çekimi, Toki kura sonuçları, Toki kura sonuçları liste 2020 gelişmeleri haberimizin devamında...