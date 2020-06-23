Toki kura sonuçları, Toki çekiliş (Kırklareli, Artvin, Rize, Tekirdağ, Ardahan) 23 Haziran 2020





Kırklareli, Artvin, Rize, Tekirdağ, Ardahan





2020 İL İL TOKİ KURA ÇEKİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINKırklareli, Artvin, Rize, Tekirdağ, Ardahan

TOKİ kura çekimi yapılarak daha önce başvuru yapan vatandaşların ev sahibi olup olmayacağı kura çekimi ile belli oluyor. Türkiye'nin 7 bölgesinde de TOLİ kura çekimleri yapılıyor. Bu sebeple kimin kura çekimi yapıp TOKİ çekilişini gerçekleştirdiğini illere göre buradan öğrenebilirsiniz. TOKİ kura çekimi büyük bir heyecana sahne oldu ve Toki kura sonuçları 2020 olarak aramaların gündeminde yer aldı. Hemen her ay TOKİ'nin yaptığı konutlar için isimlerini yazdıranlar arasında kura çekimi gerçekleşiyor. Genelde dar gelirli aileleri ev sahibi yapabilmek için hedeflenen 2020 TOKİ kura çekimi büyük heyecana sahne oluyor Toki kura sonuçları.Farklı boyutlarda evler için uzun vadeli kredi seçenekleri ile uygun olacak şekilde 2020 TOKİ Kura çekimi için vatandaşlar oldukça heyecanlı şekilde bekliyor. Açıklanan ve açıklanacak olan TOKİ kura çekimi arasında Kırklareli, Artvin, Rize, Tekirdağ, Ardahan gibi şehirlerdeki açıklamalar bulunuyor.Kırklarli, Rize, Artvin Toki kura çekimleri 23 Haziran 2020'de gerçekleştirilecek.KIRKLARELİ MERKEZ 300/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 300 23 Haziran 2020 Salı 10:00ARTVİN 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 300 23 Haziran 2020 Salı 12:00RİZE İLİ MURADİYE İLÇESİ 200/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 178 23 Haziran 2020 Salı