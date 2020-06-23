Toki kura sonuçları, Toki çekiliş (Kırklareli, Artvin, Rize, Tekirdağ, Ardahan) 23 Haziran 2020

Toki kura sonuçları sayesinde toki çekiliş 23 Haziran 2020 Kırklareli, Artvin, Rize, Tekirdağ, Ardahan şeklinde resmi açıklama yapılacaktır. TOKİ konutlarının gerçekleştirdiği toki kura sonuçları toki çekiliş bilgileri için haberimizi okuyabilirsiniz. TOKİ kura çekimi gerçekleşti ve Toki Kura sonuçları TOKİ Rize, TOKİ Edirne, TOKİ Trabzon, TOKİ Kırklareli şehirlerindeki konut kura sonuçları açıklandı. Kimi illerde devam edecek olan 2020 TOKİ kura çekilmlerini öğrenmek için siz de haberimizi takip edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken TOKİ Kura çekimi ile birlikte kura sonuçlarını takip etmek olacaktır. 2020 Toki kura çekimi, Toki kura sonuçları, Toki kura sonuçları liste 2020 gelişmeleri haberimizin devamında...