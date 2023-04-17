TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ PDF 2023 | Arnavutköy, Başakşehir, Esenler İstanbul TOKİ 2+1 3+1 kura sonucu

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

2023 TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları canlı yayın ile sahiplerini bulacak. İstanbul TOKİ 2+1 3+1 konut sorgulama ekranı TOKİ resmi internet sayfasından sorgulanabilecek. TOKİ kura takviminin haftalık olarak açıklanacağı duyurulmuştu. En çok merak edilenlerden biri de İstanbul kura sonuçları. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman, sonuçlar nereden öğreniliyor? İşte, İstanbul TOKİ kura çekimi canlı izleme ekranı...TOKİ İstanbul Avrupa Yakası kura çekilişi ve isim listesi canlı yayınla takip edilebiliyor. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edilecek.Kura çekiliş sonuçları ve isim listesi e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde tamamlandı. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ikici etap kura çekimi bugün başlıyor. 11 ilde 29 bin 363 konut için kura çekimleri 17-28 Kasım arasında yapılacak. 28 Kasım Pazartesi günü ise Diyarbakır için 5 bin 550 konutun kurası çekilecek. TOKİ arsa başvurları da tamamlandı. 100 bin arsa satışının olduğu İstanbul TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ İstanbul kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 metrekare ile 500 metrekare arasında değişen, 1 adet en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait müstakil arsa ve yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan müşterek arsa bazında başvuru yapılacak.İlk grupta olan ve fiyatı 192 bin 500 lira olan müstakil parselli arsaların aylık taksidi 1604 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek. İkinci grupta olan ve fiyatı 112 bin 500 lira olan hisseli parsel arsaların aylık taksidi 937 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek.