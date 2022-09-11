Tokat'ta 5'inci off-road yarışları yapıldı

Tokat'ta Niksar Belediyesi tarafından 5'incisi düzenlenen off-road yarışları gerçekleştirildi.



Çamiçi Yaylası sulama göleti yanında oluşturulan parkurdaki yarışlara, Tokat, Erzurum, Erzincan, Artvin, Ordu, Sivas ve Gümüşhane illerinden 70 kulüp ve 100 sporcu katıldı.



Yarışmacılar, çamur, rampa ve "cehennem çukurları" adı verilen çukurlarla zorlaştırılan parkurda mücadele etti. Yarışmacılardan bazılarının parkurlarda zorlandıkları görüldü.



Bazı etaplarda çamura saplanan araçlar, kepçe ve kurtarma araçları ile çıkarıldı. Yarışa vatandaşlar ilgi gösterdi.



Yarışın sonunda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.





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