Tokat Belediye Plevne, Solhanspor deplasmanında kazandı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Tokat Belediye Plevne, deplasmanda Bingöl Solhanspor'u 3-2 yendi.
Salon: Merkez Karşıyaka
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Kayıkçı
Bingöl Solhanspor: Halil İbrahim Kurt, Azizcan Ataoğlan, Gabriel, Dautefendic, Grozdanov, Ediz Kaan Fırıncıoğlu (Burak Hazırol, Fatih Yorumez, Alper Omurca, Uğur Kılınç, Onur Çukur)
Tokat Belediye Plevne: Fatih Cihan, Arda Bostan, Alisson, Mehmet Hacıoğlu, Wendt, Atakan Topal (Semih Çelik, Rıfat Kantarcıoğlu, Mustafa Çervatoğlu, Ahmet Can Büyükgöz, Hacı Şahin)
Setler: 25-16, 22-25, 25-23, 21-25, 11-15
Süre: 146 dakika (31, 34, 32, 29, 20)
Salon: Merkez Karşıyaka
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Kayıkçı
Bingöl Solhanspor: Halil İbrahim Kurt, Azizcan Ataoğlan, Gabriel, Dautefendic, Grozdanov, Ediz Kaan Fırıncıoğlu (Burak Hazırol, Fatih Yorumez, Alper Omurca, Uğur Kılınç, Onur Çukur)
Tokat Belediye Plevne: Fatih Cihan, Arda Bostan, Alisson, Mehmet Hacıoğlu, Wendt, Atakan Topal (Semih Çelik, Rıfat Kantarcıoğlu, Mustafa Çervatoğlu, Ahmet Can Büyükgöz, Hacı Şahin)
Setler: 25-16, 22-25, 25-23, 21-25, 11-15
Süre: 146 dakika (31, 34, 32, 29, 20)