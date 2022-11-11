Tokat Belediye Plevne'de Fenerbahçe açıklaması

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, ligin 8. haftasında yapacağı Fenerbahçe HDI Sigorta maçının hazırlıklarını tamamladı.



Başantrenör Furkan Gür, AA muhabirine, hafta sonu ligde 8. hafta maçlarının oynanacağını belirtti.



Ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe'yi konuk edeceklerini belirten Gür, "Şüphesiz bu ülkenin en büyük spor kulübü. Ligde henüz istediğimiz sonuçları alamadık ama bunun nedenleri var. Rakibimiz de hem ligde hem de Avrupa maçında istediği sonuçları almış değil." dedi.



Taraftarlarının desteğiyle Fenerbahçe maçının çok iyi geçeceğine inandığını dile getiren Gür, şunları kaydetti:



"Sonuca ulaşırız veya ulaşamayız ama ben ve ekibim her zaman olduğu gibi mücadeleci Plevne ruhunu sahada son topa kadar göstereceğiz. Rakibimizin de kötü bir gidişatı var. Bunu en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Tüm Tokat'ı salona bekliyoruz. Salonumuzda Fenerbahçe taraftarının baskısını hissetmek istemiyoruz. Taraftarlarımıza çok büyük iş düşüyor. Hazırlıklarımızı tamamladık, eksik oyuncumuz bulunmuyor, maç saatini bekliyoruz."



Ligde 7 hafta sonunda henüz puan alamayan Tokat Belediye Plevne, son sırada yer alıyor.



Tokat ekibi ile Fenerbahçe HDI Sigorta arasındaki maç, yarın saat 15.30'da Tokat Ali Yücel Spor Salonu'nda oynanacak.









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