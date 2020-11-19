Tokat Belediye Plevne, Arhavi'ye karşı sadece galibiyet hedefliyor

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne'de hedef, Arhavi Voleybol maçını kazanmak olacak.



Antrenör İlker Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8. hafta erteleme maçında Halkbank'a 3-1 yenildiklerini hatırlatarak, "Kaybettik ama maçtan gerekli dersleri çıkardık. Takımımın gösterdiği mücadele beni umutlandırdı. Seyir zevki yüksek, kaliteli bir maç oldu. İlk 2 set servis karşılamada problem yaşadık maç içinde çözdük. Fakat daha sonrasında hücum yapmakta sıkıntı yaşadık. İyi servis atıp iyi blok yaptığımız bir maç oldu. İyi maç çıkardık fakat galip gelemedik. Rakibi tebrik ediyorum iyi oynadılar." ifadelerini kullandı.



Hafta sonu deplasmanda Arhavi Voleybol ile karşılaşacaklarını belirten Altan, "Uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Yoğunluğumuz fazla. Arhavi Voleybol maçında iyi oynayarak kazanmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Maçın hazıklıklarını sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



