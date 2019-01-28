  •  
    G.Saray'dan bir sürpriz daha; Nijeryalı forvet!..
  •  
    Galatasaray'a transfer yanıtı; "Terim istedi..."
  •  
    Galatasaray için bugün gelecekti, İPTAL oldu!..
  •  
    'G.Saray onunla anlaştı, son tarih, saat, rakam'
  •  
    Dünyada TRANSFERLER İşte atılan tam 70 İMZA

Tokat amatör ligindeki maçında kavga çıktı

Tokat'ta oynanan amatör lig maçı sonrası iki takımın futbolcuları ve teknik ekipleri arasında kavga çıktı. Kavga, polisin müdahalesiyle sona erdildi.

Kaynak: DHA
Tokat amatör ligindeki maçında kavga çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2019 16:27
Tokat'ta  Topçamspor ile Erbaa Gençlikspor arasında oynanan amatör lig maçı sonrası iki takımın futbolcuları ve teknik ekipleri arasında kavga çıktı. Kavga, polisin müdahalesiyle sona erdildi.

Tokat Dış Sentetik Saha'da dün Topçamspor ile Erbaa Gençlikspor karşılaştı. 2-0 Topçamspor'un galibiyetiyle sona eren karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahada futbolcular arasında kavga başladı.

Kavgaya kısa sürede iki takımın teknik heyetinden kişiler de dahil oldu. Polis sahaya girip taraflara müdahalede etti. Bu sırada kimliği bilinmeyen bir kişi de elindeki sopayla futbolculara saldırmaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı. Polisin müdahalesi sonrası yatıştırılan iki takımın futbolcuları soyunma odasına gönderildi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için