Tokat amatör ligindeki maçında kavga çıktı

Tokat'ta Topçamspor ile Erbaa Gençlikspor arasında oynanan amatör lig maçı sonrası iki takımın futbolcuları ve teknik ekipleri arasında kavga çıktı. Kavga, polisin müdahalesiyle sona erdildi.Tokat Dış Sentetik Saha'da dün Topçamspor ile Erbaa Gençlikspor karşılaştı. 2-0 Topçamspor'un galibiyetiyle sona eren karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahada futbolcular arasında kavga başladı.Kavgaya kısa sürede iki takımın teknik heyetinden kişiler de dahil oldu. Polis sahaya girip taraflara müdahalede etti. Bu sırada kimliği bilinmeyen bir kişi de elindeki sopayla futbolculara saldırmaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı. Polisin müdahalesi sonrası yatıştırılan iki takımın futbolcuları soyunma odasına gönderildi.