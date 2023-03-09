TOGG FİYAT LİSTESİ 2023 | TOGG ARABA FİYATLARI, ÖN SİPARİŞ

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Yerli otomobil TOGG satış tarihi gündemdeki yerini aldı. Altı farklı renk seçeneği ile piyasaya sunulması beklenen TOGG'un ne zaman çıkacağı sorgulanıyor. Diğer yandan TOGG satış fiyatı da merak ediliyor. "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimli modelleri ile satışa sunulması beklenen TOGG'un satış tarihi ve fiyat listesi ile ilgili detaylar...TOGG fiyat listesi henüz belli olmad. Fakat geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile elektrikli araçların matrah limitinin yükseltilmesiyle bazı modellerin fiyatı yeniden yüzde 10'luk ÖTV dilimine girdi ve düştü. Düzenlemenin, Togg'un satış fiyatını da etkilemesi bekleniyor.TOGG'un seri üretimin başlamasına yaklaşık 1 ay kala, aracın fiyatı hakkında önemli bir açıklama geldi. Temmuz ayında elektrikli otomobillerin ÖTV'sinde düzenleme yapıldı. TOGG'un C-SUV modelinin yüzde 10 ÖTV diliminde yer alarak yaklaşık 910 bin TL'den satışa sunulabileceği tahminleri yapılmıştı. Bu tahminler, TOGG'un ortaklarından Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan tarafından doğrulandı. Özilhan'ın, Dünya Gazetesi'ne verdiği röportajda, "TOGG, yüzde 10 ÖTV diliminde kesin kalıyor" açıklamasının ardından, yerli otomobilin fiyatını rakipleri ile karşılaştırdık. TOGG, yüzde 10 ÖTV diliminin üst sınırında yer alsa bile, Türkiye'de satılan neredeyse tüm elektrikli SUV modellerden daha erişebilir olacak.TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, her fırsatta otomobilin 'ulaşılabilir' bir fiyat politikasına sahip olacağını söylese de, henüz bu konuda açıklanmış resmi bir rakam bulunmuyor. Ancak, Temmuz ayında elektrikli otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan değişiklik, TOGG'un fiyatında ortalama rakamların ne olduğu hakkında ipuçları veriyor.Yapılan son değişiklik ile birlikte, motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrah değeri 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli otomobillerin yeni ÖTV oranı yüzde 10 oldu.Aynı motor gücüne sahip fakat matrah değeri 700 bin TL'yi aşan elektrikli araçların yeni ÖTV oranı ise yüzde 40 olarak belirlendi.Motor gücü 160 kW'ı geçen elektrikli otomobillerde ise,- Matrah değeri 750 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 50,- Aşanlar ise yüzde 60'lık vergi dilimine giriyor.TOGG'un fiyatının yapılan bu değişiklikten etkilenme ihtimali oldukça yüksek.Yapılan açıklamalara göre TOGG'un yüzde yüz elektrikli SUV modelin arkadan itişli (RWD) versiyonları 149 kW, tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sunan versiyonları ise 298 kW güç sunacak. Böylece, TOGG'un c-segment SUV modelinin arkadan itişli (RWD) versiyonları yüzde 10, tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sistemine sahip versiyonları ise yüzde 50 ÖTV'lik dilime girebilecek.Türkiye'nin Yerli Otomobili Togg'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: "Mart 2023 tarihinde yollara çıkacak akıllı cihazımıza olan ilgiyi gururla takip ediyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız. O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility® vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz.Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz. Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz. Bizi izlemeye devam edin."Yerli otomobil TOGG'un tanıtımında ilk teslimin Mart sonuna doğru yapılacağını ifade edilmişti. Togg C-SUV'un bu ay içerisinde satışa çıkması ve ay sonunda yollarda olması bekleniyor.TOGG'dan yapılan açıklama şu şekilde;Togg akıllı cihazlarımız için ön sipariş sürecini, web sitemiz ve Trumore mobil uygulamamız üzerinden yakın bir tarihte başlatacağız.Ön sipariş dönemi sona erdiğinde 2023 yılı içinde Togg akıllı cihazı teslim almaya hak kazananları ve hak kazananlar arasında teslimat önceliğini belirleyeceğimiz bir çekiliş yapacağız.5 Şubat'ta kullanıcılarımızın yoğun ilgisiyle başlayan ancak ülkemizi sarsan deprem felaketlerinden sonra durdurduğumuz NFT açık artırmasını ise ileri bir tarihte gerçekleştireceğiz.NFT açık artırmasıyla satışa sunacağımız 100. Yıl Özel Seri Koleksiyonu'nu öncelikli teslimat kapsamından çıkararak, 29 Ekim 2023 tarihinde kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız.Tüm bu gelişmeler ışığında ön sipariş yöntemlerinden biri olarak duyurduğumuz YeniLig yarışmasını iptal ettiğimizi de bilginize sunarız.Çalışmalarımıza hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz.Saygılarımızla...