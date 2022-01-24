Togan Tokaç ve partneri Constantinos Koshis'den erken veda

Avustralya Açık Gençler Şampiyonası çiftler kategorisinde milli tenisçi Togan Tokaç ve Güney Kıbrıslı partneri Constantinos Koshis, ilk turda organizasyona veda etti.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Togan Tokaç-Koshis ekibi, Bruno Kuzuhara (ABD)-Coleman Wong (Hong Kong) ikilisine 1 saat 22 dakika süren mücadele sonunda 2-6, 7-6, 10-6'lık setlerle 2-1 yenilerek elendi.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Togan Tokaç-Koshis ekibi, Bruno Kuzuhara (ABD)-Coleman Wong (Hong Kong) ikilisine 1 saat 22 dakika süren mücadele sonunda 2-6, 7-6, 10-6'lık setlerle 2-1 yenilerek elendi.