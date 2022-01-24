Togan Tokaç ve partneri Constantinos Koshis'den erken veda

Avustralya Açık Gençler Şampiyonası çiftler kategorisinde milli tenisçi Togan Tokaç ve Güney Kıbrıslı partneri Constantinos Koshis, ilk turda elendi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Togan Tokaç ve partneri Constantinos Koshis'den erken veda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2022 16:18
Avustralya Açık Gençler Şampiyonası çiftler kategorisinde milli tenisçi Togan Tokaç ve Güney Kıbrıslı partneri Constantinos Koshis, ilk turda organizasyona veda etti.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Togan Tokaç-Koshis ekibi, Bruno Kuzuhara (ABD)-Coleman Wong (Hong Kong) ikilisine 1 saat 22 dakika süren mücadele sonunda 2-6, 7-6, 10-6'lık setlerle 2-1 yenilerek elendi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.