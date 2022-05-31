Togan Togaç, Fransa'da ikinci tura yükseldi

Milli tenisçi Togan Tokaç Gençler Fransa Açık'ta çiftlerde 2. tura yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Togan Togaç, Fransa'da ikinci tura yükseldi
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31 Mayıs 2022 23:44
Milli tenisçi Togan Tokaç ve İsviçreli partneri Dylan Dietrich, Gençler Fransa Açık'ta (Roland Garros) ikinci tura yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Togan-Dietrich ikilisi, Fransız William Jucha-Loan Lestir çiftiyle karşılaştı.

Togan-Dietrich, 1 saat 28 dakika süren mücadelede rakiplerini 3-6, 7-6 ve 10-3'lük setlerle 2-1 yendi. Tokaç-Dietrich ikilisi yarın ikinci turda 5 numaralı seri başı Jakub Mensik-Olaf Pieczkowski çifti ile karşılaşacak.

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