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TOFAŞ'tan Pınar Karşıyaka'ya fark!

2018-19 sezonunun ilk hafta maçında Pınar Karşıyaka evinde Tofaş'a 27 sayı farkla 82-55 mağlup oldu.

Kaynak: AA
TOFAŞ'tan Pınar Karşıyaka'ya fark!
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06 Ekim 2018 17:15
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 1. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 82-55 mağlup etti.

Müsabakaya 3 sayılık basketlerle başlayan rakibi karşısın Marei ve Berk Uğurlu ile sayılar üreten Pınar Karşıyaka, ilk 4 dakikayı 7-6 önde geçti. Mejia ve Garrett'la 9-0'lık seri yakalayan konuk ekip, son 2 dakikaya 15-7 üstün girdi. Aradaki farkı 10 sayıya (19-9) çıkaran TOFAŞ, ilk periyodu 19-11 önde tamamladı.

İkinci periyoda etkili başlayan TOFAŞ, üst üste basketler bulduğu ve rakibine sadece 3 sayı şansı verdiği 8 dakikalık bölümde farkı 26 sayıya kadar yükseltti: 40-14. İkinci periyotta 24-8 üstünlük kuran TOFAŞ, devreye 43-19 önde girdi.

Üçüncü periyotta ilk 5 dakikalık bölümü 48-28 üstün geçen TOFAŞ, aradaki farkı tekrar açtığı periyodu 31 sayılık farkla 61-30 önde tamamladı.

Son periyodun başında Mejia'nın 3 sayılık basketiyle farkı 32 sayıya kadar (66-34) çıkartan konuk ekip, üstünlüğünü koruduğu müsabakadan 82-55 galip ayrıldı.

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