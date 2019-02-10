TOFAŞ'tan evinde 21 sayılık galibiyet

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki zorlu mücadele Mejia ve Hagins'in karşılıklı basketleriyle başladı. İlk çeyrekte Carter Jr. ile etkili olan konuk ekibe Garret ve Mejia'nin skorer oyunuyla cevap veren TOFAŞ, Berkan'ın orta mesafe isabetiyle birlikte bu periyodu 26-23 önde kapadı. Garrett'ın alleyoop basketiyle birlikte 8-0'lık seriye ulaşan ev sahibi, 12'nci dakikada skoru 30-23'e çekti. Bu seriye Serkan dış isabetiyle son verirken, TOFAŞ akabinde 10-0'lık bir seri daha yakalayarak maçtaki hakimiyetini sürdürdü (40-26). Mejia'nın 21 sayıyla yıldızlaştığı ilk yarıyı TOFAŞ, 48-37 üstün bitirdi.İkinci yarıda Elegar ile üst üste pota altından skor katkısı alan TOFAŞ, farkı giderek açarken 28'inci dakikada içerisinde skoru 69-52'ye getirirken kader periyoduna da 71-57'lik skor avantajıyla başladı. Son çeyreğin başlarında Serkan ve Dorukhan'ın basketleriyle ayakta kalmaya çalışan Afyon ekibine karşı TOFAŞ, maçın da yıldızı olan Mejia'nın bu anlarda kaydettiği üst üste sayılarla oyun hakimiyetini elinde tuttu. 35 dakikayı 81-66 önde geçen TOFAŞ, kalan bölümlerde ise genç oyuncularıyla parkede yer alırken, mücadeleyi 95-74'lük skorla kazandı.