  •  
    İşte Orman'ın ismini SAKLADIĞI o iki isim
  •  
    Schalke öncesi "Lincoln" röportaj verdi; "Bence.."
  •  
    Galatasaray - Schalke maçı HANGİ kanalda?
  •  
    G.Saray'ın eski yıldızı devlere meydan okudu
  •  
    Fatih Terim Schalke için görüşme odasına aldı...

TOFAŞ'ta Limoges mağlubiyetinin üzüntüsü yaşanıyor

7Days EuroCup B Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Fransız temsilcisi Limoges CSP'ye 89-81 mağlup olan TOFAŞ'ta Başantrenör Orhun Ene ve ABD'li oyun kurucu Diante Garrett karşılaşma hakkında konuştu.

Kaynak: DHA
TOFAŞ'ta Limoges mağlubiyetinin üzüntüsü yaşanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ekim 2018 14:30
Limoges karşısında ikinci çeyrekte konsantrasyonu kaybettiklerini belirten TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, "Şu ana kadar 3 zorlu deplasmandan mağlup ayrıldık ve iç sahada 4 tane maçımız var. O maçlar bizim için çok önemli olacak" dedi.

7Days EuroCup B Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Fransız temsilcisi Limoges CSP'ye 89-81 mağlup olan TOFAŞ'ta Başantrenör Orhun Ene ve ABD'li oyun kurucu Diante Garrett, karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Parkeden istedikleri sonuçla ayrılamadıklarını ancak maç içerisinde kazanmayı denediklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Savunmada önceki maçlarımıza göre daha sert oynadık. Limoges'i bu tarihi salonda, iyi bir seyircisinin önünde yenmek kolay değil. Maça iyi başladık, oyunun içindeydik. Fakat ikinci çeyrekte konsantrasyonumuzu kaybettik. 2-3 Dakika boyunca top kaybedip, basit hatalar yaptık. Bu her deplasman maçımızda oluyor. Dolayısıyla ikinci çeyreği 31-16 gibi bir sonuçla tamamladık. Sonrasında rakibimizi yakalamaya çalıştık ve bunu yaparken de çok fazla enerji harcadık" dedi.

"İÇ SAHADA 4 TANE MAÇIMIZ VAR"
Genç oyunculara sahip olduklarını ve derin bir rotasyonlarının olmadığını ifade eden Ene, "Öncelikli hedefimiz altyapımızdan yetişen bu genç oyuncularımızı geliştirmektir. Onlar daha iyi olacaklar fakat Limoges karşısında onlardan çok yardım alamadık. İlk beş başlayan oyuncularımız yoruldular ve tekrar bir geri dönüş yapma reaksiyonu gösteremediler. Şu ana kadar 3 zorlu deplasmandan mağlup ayrıldık ve iç sahada 4 tane maçımız var. O maçlar bizim için çok önemli olacak" şeklinde konuştu.

DIANTE GARRETT: "ÇOK DAHA İYİ BİR TAKIM OLACAĞIZ"
TOFAŞ Basketbol Takımı'nın ABD'li gardı Diante Garrett ise şu ifadeleri kullandı;
"Limoges deplasmanında iyi bir efor sergiledik ve sert oynadık. Ama bazen iyi oynadığınız maçlar da elinizden kaçabiliyor. Eğer bu maçın filmini iyi izler ve hatalarımızdan ders çıkarırsak ileride çok daha iyi bir takım olacağız. Zor bir atmosferde oynadık. Seyirci sürekli oyunun içindeydi. İki takım için de iyi bir maçtı, Limoges'i tebrik ediyorum."

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için