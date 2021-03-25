TOFAŞ'ın gruptan çıkma şansı kalmadı

FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu dördüncü hafta maçında TOFAŞ, İtalya temsilcisi Happy Casa'ya sahasında 92-71 mağlup oldu.



TOFAŞ, bu sonuçla grupta 4. mağlubiyetini aldı ve bir üst tura çıkma şansını kaybetti.



Karşılaşmaya Phillip'in 6 sayılık performansıyla başlayarak 2. dakikayı 6-2 önde geçen TOFAŞ karşısında Happy Casa, Perkins ve Thompson ile etkili olarak 6. dakikada 13-10 üstünlük yakaladı. TOFAŞ'a karşı dış atışlarda daha yüksek yüzdeyle oynayan Happy Casa, çeyreği 27-21 önde kapattı.



İkinci çeyreğe iyi başlayan İtalyan temsilcisi, savunma ve hücumdaki enerjik görünümüyle kontrolü eline alıp, Bell'in sayılarıyla 15. dakikada farkı 9 sayıya (27-36) çıkardı. TOFAŞ, sık sık 3 sayılık denemelerinde başarısız olunca konuk ekip bu durumu hücumda cezalandırdı ve 17. dakikada çift hanelere yükseldi: 31-41. Kalan dakikalarda Visconti ve Willis ile sayılar bulan Happy Casa, soyunma odasına 51-36 üstün girdi.



Üçüncü çeyrekte açılan farkın da etkisiyle baskılı oyununu sürdüren Happy Casa, Perkins ve Bell'in skora katkısıyla 25. dakikada üstünlüğünü korudu: 47-58. Bostic ve Krubally'nin de skora katkısıyla İtalyan ekibi, final periyoduna 19 sayılık farkla (53-72) gitti.



Son çeyreğe Zubcic ve Christon'un sayılarıyla başlayan TOFAŞ, 33. dakikada farkı 13'e (59-72) indirse de Happy Casa bu basketlerle karşılık verdi. İtalyan ekibi, kalan dakikalarda ev sahibi ekibe geri dönüş şansı tanımayarak salondan 91-72 galip ayrıldı.



Salon: TOFAŞ



Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Fernando Calatrava (İspanya), Luis Castillo (İspanya)



TOFAŞ: Purcell 11, Berk Uğurlu 8, White 4, Simmons 3, Phillip 22, Zubcic 5, Berkan Durmaz, Christon 10, Batın Tuna, Alihan Demir, Mert Konuk 2, Muhsin Yaşar 7



Happy Casa: Bostic 5, Gaspardo 8, Thompson 11, Perkins 13, Willis 12, Krubally 10, Zanelli 3, Visconti 8, Cattapan 1, Guido, Udom 4, Bell 16



1. Periyot: 21-27



Devre: 36-51



3. Periyot: 53-72



