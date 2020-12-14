TOFAŞ'ın FIBA Şampiyonlar Lig'i maçı ertelendi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda TOFAŞ'ın deplasmanda JDA Dijon ile oynayacağı müsabakanın, Bursa temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
TOFAŞ'ın FIBA Şampiyonlar Lig'i maçı ertelendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Aralık 2020 15:56
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda TOFAŞ'ın deplasmanda JDA Dijon ile oynayacağı müsabakanın, Bursa temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

TOFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Bursa ekibi ligin 4. haftasında Fransa deplasmanında oynayacağı karşılaşma öncesinde dün rutin PCR tarama testinden geçti.

Testlerin sonucunda tespit edilen pozitif vakalardan dolayı, 16 Aralık Çarşamba günü Fransa'da yapılacak maç "Basketbola Dönüş Protokolleri" gereği ertelendi.

Erteleme maçının tarihi, organizasyon komitesi tarafından 12 Ocak 2021 olarak açıklandı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için