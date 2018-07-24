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TOFAŞ'a NBA'den transfer

Bursa temsilcisi, NBA takımlarından Dallas Mavericks'ten Jeff Withey'i kadrosuna dahil etti.

Kaynak: AA
TOFAŞ'a NBA'den transfer
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24 Temmuz 2018 18:13
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, son olarak NBA'de Dallas Mavericks takımının formasını giyen pivot Jeff Withey'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bursa temsilcisi yeni sezon kadro çalışmaları kapsamında dördüncü transferini Jeff Withey'i kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

Geçen sezon NBA takımlarından Dallas Mavericks'te forma giyen 1990 doğumlu ve 2.13 metre boyundaki ABD'li basketbolcu, pivot pozisyonunda görev yapıyor.

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