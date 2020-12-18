TOFAŞ, yenilgisiz Anadolu Efes'i konuk edecek

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında TOFAŞ, ligin tek yenilgisiz ekibi Anadolu Efes'i konuk edecek.



TOFAŞ Spor Salonu'nun ev sahipliğinde 19 Aralık günü oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.



Ligde oynadığı son maçta deplasmanda Gaziantep Basketbol'a son saniye basketiyle mağlup olan (68-67) TOFAŞ'ın, 12. haftada sahasında oynaması gereken Aliağa Petkimspor maçı, rakip takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.



16 Aralık'ta FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynanması gereken JDA Dijon maçı ise Bursa ekibinde tespit edilen vakalar nedeniyle oynanmazken, Anadolu Efes karşısında eksik bir kadroyla mücadele edecek olan Bursa temsilcisi, ligde 5 galibiyet, 6 mağlubiyetle ve 1 maç eksiğiyle 7. sırada bulunuyor.



Ligdeki tek yenilgisiz takım olan rakip Anadolu Efes ise 2 maç eksiğinin yanında 10 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.



